La Protección Civil portuguesa eleva a 4 los fallecidos por el temporal Kristin

1 minuto

Lisboa, 28 ene (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y de Protección Civil (ANEPC) de Portugal elevó este miércoles a cuatro el número de fallecidos por el paso de la borrasca Kristin por el país.

En un comunicado, la ANEPC precisó que una persona murió por la caída de un árbol sobre un coche en Vila Franca de Xira, 35 kilómetros al noreste de Lisboa.

Los otros tres decesos se produjeron en el distrito de Leiria, en la Región del Centro: en Carvide, una persona fue alcanzada por una chapa metálica y otra quedo atrapada «en la estructura de una vivienda», mientras que una tercera persona fue encontrada en parada cardiorrespiratoria en Fonte do Oleiro en una obra.

Hasta el mediodía de este miércoles, la ANEPC registró más de 3.300 incidentes, entre los que figuran caída de árboles y de infraestructuras, e inundaciones en distintas partes del país.

La áreas más afectadas son las de Leiria, Lisboa, la península de Setúbal, Aveiro y Coimbra, entre otros.

El Gobierno informó esta mañana de que había cientos de miles de personas sin suministro eléctrico debido al temporal.

Por su parte, Redes Eléctricas Nacionales (REN), la empresa que gestiona el transporte de electricidad y gas en Portugal, dijo que trabaja con Red Eléctrica de España, entre otras entidades, para restablecer «con la máxima urgencia» la normalidad en el abastecimiento. EFE

