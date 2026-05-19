La protección de las abejas por la Constitución podría ser llevada a referéndum en Suiza

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Ginebra, 19 may (EFE).- Organizaciones medioambientales y grupos parlamentarios de Suiza lanzaron este martes una iniciativa popular para que las abejas, insecto clave para la polinización cuyas poblaciones están en preocupante retroceso a nivel mundial, sean protegidas por la Constitución federal.

La iniciativa deberá recopilar 100.000 firmas en el plazo de 18 meses para que la cuestión sea llevada a referéndum, siguiendo el proceso normal en un país donde este tipo de consultas populares se celebran tres o cuatro veces al año.

La parlamentaria ecologista Delphine Klopfenstein, una de las responsables de la iniciativa, recordó que la protección de las abejas y de la polinización a la que contribuyen es esencial para la producción de frutas, verduras o algunos cereales, por lo que es de vital importancia para garantizar la seguridad alimentaria.

El comité que encabeza también recordó que cerca de 60 especies de abejas silvestres en Suiza se han extinguido ya, mientras que la mitad de las aproximadamente 600 que se conservan en el país están amenazadas.

La población de estos insectos se ha reducido en más de tres cuartas partes en el país en los últimos 30 años, agregó el comité, que cuenta también con representantes de partidos como el PLR (liberales radicales) o la formación Centro (antiguos democristianos).

El texto de la propuesta no incluye medidas concretas para la protección de las abejas y la polinización (a la que también contribuyen otros animales, así como el viento), pero sí subraya que serían responsabilidad del Estado y los cantones. EFE

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