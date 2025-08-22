La provincia argentina de La Rioja incumplirá un nuevo vencimiento de deuda

Buenos Aires, 22 ago (EFE).- La provincia argentina de La Rioja informó este viernes que incumplirá un nuevo pago de deuda a acreedores privados, con los que espera llegar a un acuerdo de reestructuración de los pasivos.

En una nota remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Secretaría de Finanzas provincial notificó que no se realizará el pago de capital e Intereses de los bonos internacionales que operaba este 24 de agosto, «habida cuenta que se continúa en proceso de negociación con los acreedores para reestructurar la deuda».

«Atento a lo expresado, en la medida que se produzcan novedades respecto a la negociación entre la provincia y los tenedores de los títulos, lo informaremos debidamente», añade la nota oficial.

La norteña provincia argentina ha incumplido desde el año pasado varios vencimientos de estos bonos, alegando que atravesaba desafíos económicos «sin precedentes», en el difícil escenario macroeconómico por el ajuste puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Javier Milei.

En agosto de 2024, tenedores de bonos de La Rioja con vencimiento en 2028 introdujeron una demanda en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Los bonos con vencimiento en 2028, por un total de 318,4 millones de dólares, tienen un rendimiento anual del 8,50 %.

Estos bonos, emitidos bajo legislación de Nueva York, vencían inicialmente en 2027, pero su plazo fue extendido en el marco de un proceso de reestructuración de deuda con acreedores privados concretado en 2021, luego de que La Rioja cayera en cese de pagos en 2020. EFE

