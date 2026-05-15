La provincia canadiense de Alberta apelará para que siga adelante consulta independentista

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Toronto (Canadá), 15 may (EFE).- El Gobierno de la provincia canadiense de Alberta apelará la decisión de un tribunal de anular la iniciativa ciudadana para promover un referéndum independentista, anunció el ministro de Justicia provincial, Mickey Amery.

Amery apelará la decisión de la jueza Shaina Leonard porque, dijo, el propósito de la legislación sobre referéndums «es permitir que los ciudadanos de Alberta se pronuncien sobre cuestiones importantes», según señalaron este viernes medios locales.

El miércoles, Leonard anuló la iniciativa ciudadana, que había recogido unas 300.000 firmas a favor de la celebración de un referéndum, al determinar que el organismo público Elections Alberta nunca debió autorizar la pregunta ni permitir que la recogida de firmas avanzara sin que antes se consultase a los grupos indígenas.

La jueza explicó que el proceso secesionista afectaría los tratados históricos que los indígenas firmaron con la corona británica, y que están incorporados en el orden constitucional canadiense, por lo que impactaría a sus derechos.

Tras la sentencia, la jefa de Gobierno de la provincia de Alberta, Danielle Smith, calificó de «antidemocrática» la decisión de anular la petición ciudadana.

Smith, líder del populista Partido Conservador Unido (PCU), ha facilitado el avance de la iniciativa , al rebajar el número de firmas exigidas para iniciar el proceso de más de 500.000 a 177.700.

La política ultraconservadora acusa al Gobierno federal canadiense de desviar la riqueza de Alberta, que alberga algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y donde se concentra la producción de crudo del país, a otras provincias canadienses.

Smith también rechaza las políticas federales de lucha contra el cambio climático del país al considerar que limitan el desarrollo de sus yacimientos de petróleo.

Una reciente encuesta reveló que un 55 % de los votantes del PCU son partidarios de la secesión pero que solo un 27 % de los habitantes de la provincia están a favor. EFE

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