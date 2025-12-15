La prudencia se adueña de París cuyo selectivo CAC-40 se apunta un 0,70 %

París, 15 dic (EFE).- La prudencia se apoderó de la Bolsa de París, que comenzó con una gran euforia la jornada pero se fue moderando a lo largo del día, para acabar con una subida del 0,70 % en su selectivo CAC-40.

La apertura en positivo de Wall Street animó el final de la jornada en París, pero quedó lejos del 1,6 % que llegó a subir por la mañana, que le colocaron por encima de los 8.160 puntos, hasta cerrar en los 8.124,88.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de unos 3.600 millones de euros.

El fabricante de material electrónico Schneider Electric se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 3,10 %, por delante del gigante del lujo Kering, que progresó un 2,65 %, y de la multinacional de la publicidad Pubicis, que mejoró un 2,17 %.

La farmacéutica Sanofi se desplomó un 3,26 %, aunque llegó a perder más de un 5 %, después de que las autoridades sanitarias estadounidenses rechazaran aprobar un tratamiento contra la esclerosis.

Le siguió el inversor Edenred, con una bajada del 1,16 %, y la energética TotalEnergies, que se dejó un 0,16 %. EFE

