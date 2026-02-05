La puertorriqueña Delka espera «un buen resultado» en Milán por conocer más la pista

San Juan, 5 feb (EFE).- La puertorriqueña Kellie Delka, la única atleta de la isla caribeña que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno, espera obtener «un buen resultado» en esta edición en la disciplina de skeleton porque ya ha entrenado en la pista de competencia.

Según contó Delka, de 38 años, en una entrevista con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), en su primera oportunidad olímpica en los JJ. OO. de Pekín 2022, solo había podido practicar en esa pista tres veces, pero a Milán-Cortina 2026 llega «más preparada».

«Estoy más preparada que la pasada vez. Allá solo tuve tres días de preparación y fui sola, sin entrenador. Pero, para ahora, ya conozco la pista y sé que voy a tener un buen resultado», afirmó Delka.

En su juventud, Delka se destacó como una atleta de salto con pértiga. Sin embargo, tras ver a una amiga practicar el bobsleigh -otro tipo de esquí- se interesó por estos deportes.

Así, llegó a competir y representar a Estados Unidos en varios eventos internacionales, hasta que en 2018 decidió hacerlo por Puerto Rico, con el objetivo de lograr la primera medalla para la isla en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La atleta se mudó a la isla y, en su zona de residencia, montó un equipo de entrenamiento y pesas para mantenerse fuerte y, en sus competencias, poder lanzarse de cabeza sobre el esquí por un tubo de hielo a más de 90 millas por hora (145 kilómetros por hora), según explicó en la entrevista.

Al no haber pistas en el Caribe, vive casi todo el año viajando entre Estados Unidos y varios países de Europa, lejos de su familia.

Pese a ello, aseguró sentirse «muy orgullosa» de representar a Puerto Rico entre las 25 competidoras en la disciplina de skeleton.

«El hacer esto por mi cuenta es un gran logro», afirmó Delka, quien admitió que, aunque no es una persona que le guste el frío, sino que prefiere el calor de Puerto Rico, el deporte que practica «vale la pena».

«La transición ha sido divertida», dijo.

Será la segunda ocasión que Delka participe en unos Juegos Olímpicos de Invierno, después de debutar en Pekín 2022, cuando se convirtió en la primera atleta puertorriqueña en competir en skeleton y en la segunda mujer en representar a Puerto Rico en unas justas invernales.

A lo largo de su historia olímpica invernal, Puerto Rico ha tenido participación en las disciplinas de luge, esquí alpino, biatlón, trineo bobsleigh, esquí libre y skeleton.

«La participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno representa una muestra más del compromiso de nuestro movimiento olímpico con el desarrollo integral del deporte, sin importar fronteras o condiciones climáticas», afirmó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez. EFE

