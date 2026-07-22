La puertorriqueña Gale que compuso ‘Superestrella’, «emocionada» por impacto en el Mundial

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San Juan, 22 jul (EFE).- Carolina Isabel Colón Juarbe, nombre propio de la compositora puertorriqueña conocida como Gale, aseguró a EFE este miércoles que está «demasiado emocionada» después de ver la repercusión que ha tenido el tema de ‘Superestrella’, que compuso junto a Nicolás Cotton para la cantante española Aitana.

«Demasiado emocionada por lo que está pasando con esta canción. Desde que escribimos esta canción sabíamos que era especial, pero creo que no nos imaginamos todo esto. Sobre todo lo que ha pasado, cómo han acogido la canción con el Mundial, con los partidos, porque entiendo que también la ponían cada vez que ganaba España», expresó Gale a EFE en una llamada telefónica.

La ganadora del Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Canción Alternativa por coescribir el tema ‘#Tetas’ para CA7RIEL & Paco Amoroso, indicó que nunca imaginó que ‘Superestrella’ se convertiría en el himno no oficial del Mundial en España.

‘Superestrella’ nació en Madrid

La canción que para Gale «tiene una vibra única», se publicó el 30 de mayo de 2025, hace ahora más de un año, y está teniendo una segunda ola de popularidad tras figurar como el tema 27 de las canciones favoritas de los jugadores de la selección española en el Mundial, según publicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Prueba de ello fue escuchar al equipo coreando a todo pulmón ‘Superestrella’ con Aitana y la multitud que superó los dos millones de personas en la celebración de la Plaza de Cibeles, en Madrid, tras convertirse en campeones del mundo.

«Aitana llegó con la idea, con el concepto y con muchas cosas escritas. Emocionada con esta historia y ella dijo: ‘Quiero que sea así como un ‘storytelling’. Ella usualmente llega con un concepto bastante claro y eso a mí me encanta porque trabajamos muy bien juntas», rememoró la escritora de 33 años, catapultada a la fama tras componer para Shakira, Juanes, Pablo Alborán o Manuel Turizo, entre otros destacados artistas.

Su complicidad creando juntas se ve reflejada en el último álbum de Aitana ‘Cuarto Azul’, en el que Gale está detrás de nueve canciones y asegura que ambas «se entienden creativamente» desde que comenzaron su andadura juntas con el sencillo ‘Quieres’ que Carolina creó junto a Andy Clay y Luis Salazar.

Enfocada en su proyecto

Gale, además de ser autora de grandes éxitos como ‘Ley seca’ de Jhayco y Anuel, en 2023 comenzó su propia trayectoria como cantante con la publicación de su álbum debut, ‘Lo que no te dije’.

Actualmente, continúa con la promoción de su segundo y último álbum ‘Lo que puede pasar’ que lanzó el año pasado, y está «muy concentrada componiendo los temas» de su próximo proyecto, en su cuarto con su guitarra y volviendo a escribir en su libreto.

«Es una manera muy íntima y vulnerable y estoy un poco regresando a mis raíces», sentencia Gale, quien ganó renombre cuando su tema ‘Levántate’ fue escogido como la canción oficial de la Copa de Oro de la Concacaf 2017 por la cadena de televisión hispana de Estados Unidos Univision. EFE

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