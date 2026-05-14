La RAE elogia al escritor nicaragüense Sergio Ramírez como «fundamental y comprometido»

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León (España), 14 may (EFE).- La Real Academia Española (RAE) elogió este jueves la vida y obra del nicaragüense Sergio Ramírez, un escritor «fundamental, generoso y comprometido», candidato a ocupar el sillón L de la institución lingüística, que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa.

El académico español Luis Mateo Díez leyó los méritos del candidato en un pleno extraordinario abierto al público que la academia celebró en la ciudad española de León.

«No creemos que haya mejor candidato que este escritor, premio Cervantes en 2017, y que vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país», añadió en alusión al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Su candidatura se votará dentro de una semana, aunque es rechazada por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que no la considera moral por el papel que desempeñó el literato en Nicaragua entre 1979 y 1990.

Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que «ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto»; y además fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, explica esa organización de víctimas.

«La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española», según una carta enviada al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

La carta dice que, en esa época, fueron violentados por el Gobierno «una serie de derechos de la población como el cierre y censura de medios de comunicación, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, destrucción de comunidades indígenas, detenciones arbitrarias de opositores», entre otras.

«Reconocemos su obra literaria, no es eso lo que cuestionamos -precisan los autores-. Escribimos sobre la idoneidad de esta candidatura para esa silla y sobre la responsabilidad política e institucional del señor Ramírez Mercado, que abarca tres momentos distintos y documentados».

Fuentes de la RAE dijeron el miércoles a EFE que la academia acababa de recibir la carta, se comunicará a todos los académicos y se responderá a los remitentes. EFE

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