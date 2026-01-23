La Rafa Nadal Academy homenajea a Ramiro Moyano

Palma, 23 ene (EFE). – La Rafa Nadal Academy ha homenajeado este viernes al platense Ramiro Moyano con motivo de su retirada tras su último partido como profesional en el FIP Bronce Mallorca de pádel, que se disputa en las instalaciones mallorquinas.

El argentino hizo su última aparición en el circuito profesional acompañado de su hijo, Juanpe Moyano, quien tiene 14 años y está dando sus primeros pasos como profesional del pádel.

Al término del partido, Moyano recibió el homenaje de la Rafa Nadal Academy por su trayectoria y Maribel Nadal, subdirectora general de la Academia, le entregó una placa de reconocimiento al jugador de La Plata (Argentina), quien recibió el aplauso unánime del público.

“No hay mejor cierre después de tantos años como jugador. Feliz de que haya sido con mi hijo, que está empezando el camino”, señaló Moyano, visiblemente emocionado tras compartir pista con su progenitor en un torneo oficial del FIP Tour, algo inédito hasta la fecha en el circuito de la Federación Internacional de Pádel. EFE

