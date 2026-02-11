La rana dorada Antón, mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Ciudad de Panamá, 11 feb (EFE).- Antón, una mascota inspirada en la rana dorada panameña —anfibio en peligro de extinción y símbolo nacional de resiliencia y conservación ambiental—, fue presentada este miércoles como la imagen oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se desarrollarán del 12 al 25 de abril.

Destaca una nota del Comité Olímpico de Panamá (COP) que «Antón representa la riqueza natural del país y los valores del deporte juvenil, como el esfuerzo, la disciplina y la excelencia».

La elección de la rana dorada, indica la información, responde a «su relevancia cultural y ambiental, ya que es considerada por pueblos originarios un símbolo de buena fortuna y protección».

Asimismo, los organizadores señalaron que «la mascota estará vinculada a los programas de sostenibilidad» que acompañarán los Juegos Panamá 2026, enfocados en «promover el cuidado del entorno y dejar un legado ambiental y deportivo en la región».

«Durante los Juegos, su imagen acompañará las competencias y actividades oficiales, convirtiéndose en un emblema de unión para los países participantes», señala el comunicado.

La rana dorada de Panamá, conocida por su vibrante color amarillo y negro, es endémica de la región central del país, especialmente de El Valle de Antón y sus alrededores.

Esta especie, símbolo ambiental y cultural panameño, fue observada por última vez en estado salvaje en 2009. Su población ha disminuido drásticamente debido a la quitridiomicosis, una enfermedad causada por un hongo que es infecciosa y mortal que afecta a los anfibios en todo el mundo, y a la degradación de su hábitat por actividades humanas, así como a su captura para el comercio de mascotas.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a más de 2.000 deportistas, de entre 14 y 19 años, provenientes de los 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). EFE

