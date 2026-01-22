La rapera dominicana Tokisha se une al estadounidense A$AP Rocky en ‘Flackito Jodye’

Santo Domingo, 22 ene (EFE).- La rapera dominicana Tokisha y el estadounidense A$AP Rocky unieron sus voces en el sencillo ‘Flackito Jodye’, un tema que forma parte de ‘Don’t Be Dumb’, la última producción del también actor y empresario, se informó este jueves en Santo Domingo.

El tema, acompañado de un video, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, de acuerdo con un comunicado de la oficina de relaciones publicas de la cantante dominicana.

El audiovisual «presenta la química artística entre Rocky y Tokischa a través de una animación en estilo retro 3D, una propuesta visual innovadora que refuerza el carácter vanguardista de ambos artistas», destacó el comunicado.

El rapero eligió un escenario emblemático para ambos artistas, rindiendo homenaje a la dominicanidad y valorando sus raíces al utilizar como locación la icónica avenida St. Nicholas, también conocida como el ‘Juan Pablo Duarte Boulevard’, en Nueva York, agregó la información.

Esta vía conecta los barrios de Harlem, donde nació y creció Rocky, y Washington Heights, una de las zonas de mayor concentración dominicana en Nueva York. EFE

