La RCA celebra 65 años de independencia bajo la sombra de su dependencia militar exterior

Jean-Fernand Koena

Bangui, 13 ago (EFE).- La República Centroafricana (RCA) conmemoró este miércoles 65 años de independencia con un desfile militar en la capital, Bangui, presidido por el jefe de Estado, Faustin-Archange Touadéra, en un acto cargado de simbolismo para un país que ha atravesado múltiples crisis político-militares y que sigue dependiendo en gran medida de fuerzas extranjeras, como la ONU, Rusia y Ruanda, en un contexto de violencia sistémica.

«Nuestro país, al igual que sus pares de África francófona, obtuvo su independencia. Pero más allá de la independencia política, ¿estamos orgullosos de la independencia económica y militar? No lo creo», declaró a EFE Yanick Gboyembe, militante del partido Kwa Na Kwa (KNK, Convergencia Nacional), desde la base militar de Camp Kassa, donde tuvo lugar la celebración.

«Seguimos dependiendo del exterior y los mercenarios siguen aquí, con todas las consecuencias que eso implica, como el saqueo de nuestros recursos. Tenemos mucho trabajo por delante y no debemos engañarnos», agregó Gboyembe.

Un país en manos de la insurgencia militar

Pese al acuerdo de paz firmado el pasado abril con dos de los cinco grupos de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) -el movimiento rebelde armado más poderoso del país-, la calma sigue siendo precaria, especialmente en el oeste, donde se han intensificado los combates entre la CPC y el Ejército centroafricano, apoyado por mercenarios del grupo Wagner.

La CPC se fundó en diciembre de 2020 con el objetivo de derrocar a Touadéra tras su reelección para un segundo mandato y está liderada por el expresidente exiliado François Bozizé, quien tomó el poder en 2003 mediante un golpe de Estado y fue derrocado en 2013.

Sin embargo, Touadéra, en su tradicional discurso a la nación, adoptó un tono optimista: «Los acuerdos de paz son testimonio de mi firme voluntad de crear las condiciones para el desarrollo de nuestro país mediante el diálogo», dijo.

«Estos instrumentos de paz han permitido que nuestro país recupere la estabilidad, la paz y la seguridad en todo el territorio nacional, a pesar de algunos actos de gran bandidaje a los que nuestras fuerzas de defensa y seguridad, apoyadas por la MINUSCA (la misión de la ONU en la RCA) y nuestros aliados bilaterales, pondrán pronto fin», afirmó.

Este acuerdo de paz, no obstante, ha sido cuestionado por algunos sectores que apuestan por la construcción de un Ejército profesional que no esté sujeto a las maniobras de la clase política.

«Si queremos salir de lo que llamamos el ciclo de la vergüenza, debemos construir un ejército republicano, profesional y no sujeto a cálculos políticos”, aseguró a EFE Aristide Ngoya, profesor e investigador de historia.

“En 65 años hemos vivido múltiples intervenciones (…). Hoy son los mercenarios del grupo Wagner y los ruandeses. Esos hombres vienen con su propia agenda y nosotros pagamos las consecuencias. Debemos aprender de nuestros errores y construir un futuro sólido con un ejército fuerte, algo que no tenemos y que es lamentable», señaló.

Un discurso oficial alejado de la realidad

«Si el 13 de agosto de 1960 marcó la libertad del pueblo centroafricano, 65 años después la paz sigue siendo precaria”, afirmó a EFE Roméo Silvère, periodista de la emisora católica Radio Notre Dame.

Silvère subrayó que los grupos armados no están todos desmovilizados, el gran bandidaje persiste y la MINUSCA sigue siendo indispensable para mantener la seguridad, por lo que, a su juicio, aunque el discurso presidencial glorificó la estabilidad, sobre el terreno la realidad es muy distinta.

El país -uno de los más pobres del mundo pese a ser rico en diamantes, uranio y oro- sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al presidente François Bozizé tras diez años en el poder, dando inicio a una guerra civil.

Como resistencia a los ataques de los Séléka se formaron las milicias cristianas anti-Balaka («antibalas de AK47», en lengua local) que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas.

Pero, desde 2018, un nuevo actor entró en juego cuando centenares de mercenarios rusos empezaron a llegar al país, después de que Bangui y Moscú firmaran un acuerdo bilateral de cooperación militar.

Pese a la fuerte dependencia del exterior, el país continúa firmando acuerdos de defensa y cooperación militar, al tiempo que incrementa progresivamente el tamaño y las capacidades de sus fuerzas armadas.

«Ayer, el número de nuestras fuerzas era insignificante, pero gracias al trabajo incansable del jefe de Estado, nuestro Ejército está ganando fuerza», declaró a EFE el portavoz del Gobierno, Maxime Balalu.

Entre la celebración de su independencia y la persistente dependencia militar del exterior, la RCA encara el reto de forjar unas fuerzas armadas capaces de garantizar, por sí solas, la seguridad y la estabilidad del país. EFE

