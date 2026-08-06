La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

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Nairobi, 6 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este jueves a 1.801 el número de muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 4 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,3 %.

Además, 674 pacientes se encuentran en «aislamiento u hospitalizados» y 776 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 75,3 %. EFE

lbg/rml