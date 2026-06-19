La RD del Congo aumenta a 232 la cifra de muertos y a 896 los casos confirmados por ébola

Compartir

2 minutos

Nairobi, 19 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 232 la cifra de muertos y a 896 los casos confirmados por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país.

«En total tenemos 896 casos confirmados. De los 896 casos confirmados, también tenemos 232 muertes confirmadas», declaró el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba, en una rueda de prensa realizada a última hora del jueves, situando la tasa de letalidad en el 26 %

Kamba informó sobre 21 nuevos contagios y seis fallecimientos en las últimas 24 horas, mientras que otros once pacientes se recuperaron de la enfermedad.

Además, indicó que la epidemia ya afecta a 33 zonas sanitarias en las provincias orientales de Ituri -epicentro del brote y que concentra la mayoría de casos y muertes-, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El jefe de la cartera sanitaria afirmó que «todos los días se registran casos» en estas zonas, donde los centros de tratamiento médico albergan a 383 pacientes en aislamiento y dieron de alta a 78 pacientes en total.

En cuanto a la tasa de rastreo de contactos, Kamba afirmó que se sitúa en el 71 % y que el objetivo es llegar al 95 %.

La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS considera que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

pmc/jlp