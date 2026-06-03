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La RD del Congo eleva a 344 los casos de ébola confirmados, incluyendo 60 muertes

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Nairobi, 3 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 344 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 60 muertos.

En su último boletín difundido en la red social X al filo de la pasada medianoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este lunes, el Ministerio congoleño de la Comunicación detalló que 322 de los casos y 46 de las muertes confirmadas se han registrado en la provincia de Ituri, epicentro del brote.

Aunque fue detectado en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, el brote se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han registrado hasta ahora quince contagios, incluido un fallecido. EFE

lbg/rml

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