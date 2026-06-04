La RD del Congo eleva a 363 los casos de ébola confirmados, incluidos 62 fallecimientos

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Nairobi, 4 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a 363 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluidas 62 muertes, lo que supone un incremento de 19 contagios y dos fallecimientos, respectivamente, desde el pasado martes.

En su último boletín difundido en la red social X esta madrugada, el Ministerio de Salud señaló que 341 de los casos y 48 de las muertes confirmadas se han registrado en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia.

Las autoridades congoleñas indicaron también que hay 206 «pacientes en aislamiento» y que seis enfermos han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de «letalidad global» del virus se sitúa actualmente en el 17,1 %, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

«Los equipos locales y los socios permanecen plenamente movilizados para proteger a las comunidades y salvar vidas, especialmente en la provincia de Ituri, que continúa siendo el epicentro de la epidemia», subrayó.

Según las autoridades sanitarias, la rápida identificación de nuevas zonas afectadas demuestra que «la vigilancia está funcionando y que la respuesta se está adaptando rápidamente a la evolución de la situación».

El Gobierno congoleño difundió estos datos tras anunciar este martes la reapertura del aeropuerto de la capital de Ituri, Bunia, después de cerrarlo hace unas dos semanas por la gravedad de la crisis sanitaria.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado hasta ahora quince contagios, incluido un fallecido que se considera un caso importado de la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como «emergencia de salud pública de importancia internacional». EFE

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