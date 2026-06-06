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La RD del Congo eleva a 452 los casos de ébola confirmados, incluyendo 82 muertes

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Nairobi, 6 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 452 los casos confirmados en el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 82 muertes, y alertaron sobre «una transmisión comunitaria rápida y continuada».

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este jueves, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC señaló que esto supone un aumento de 71 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas.

Aunque fue detectado en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, el brote se expandió a las vecinas provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han registrado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecidos. EFE

lbg/rml

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