La RD del Congo eleva a 488 los casos confirmados de ébola, incluyendo 86 muertos

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Nairobi, 7 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 488 el número de casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 mayo en el este del país, incluyendo 86 muertos, y alertaron de que «se puede registrar un aumento de casos si no se implementan medidas adecuadas rápidamente».

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este viernes, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señaló que la provincia de Ituri se mantiene como el epicentro del brote, con más del 94 % de los contagios (460).

El INSP alertó que parte de los casos registrados empezaron a manifestar síntomas entre los pasados 14 y 23 de mayo y un segundo grupo, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, lo que indica, primero, un «probable brote común» y, después, «una propagación de la enfermedad» y podría constituir «un reservorio importante».

Según el boletín, 267 pacientes están «hospitalizados o en aislamiento» y el número de personas curadas se elevó a nueve (uno más que en el último recuento), mientras las zonas de salud afectadas en tres provincias congoleñas se mantienen en 25.

Asimismo, un 67,2 % de los contactos han podido ya ser rastreados y la tasa de letalidad se sitúa en un 17,6 %.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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