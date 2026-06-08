La RD del Congo eleva a 515 los casos confirmados de ébola, incluyendo 91 muertos

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Nairobi, 8 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 515 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 91 fallecidos.

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este sábado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señaló que 27 nuevos casos fueron registrados en las 24 horas previas a la publicación de este último informe.

«Las actividades de atención, prevención y sensibilización comunitaria continúan en las zonas afectadas», informó a través de la red social X el Ministerio congoleño de la Comunicación.

Según las autoridades, 283 pacientes están «hospitalizados o en aislamiento» y el número de personas curadas se elevó a doce (tres más que en el último recuento), mientras las zonas de salud afectadas en tres provincias congoleñas se mantienen en 25.

Asimismo, un 50,3 % de los contactos han podido ya ser rastreados -un tasa menor al 67,2 % del último informe publicado el sábado- y la tasa de letalidad se sitúa en un 17,7 %.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda y que se mantiene como el epicentro del brote con 487 casos, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte (25) y Kivu del Sur (3).

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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