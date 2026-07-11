La RD del Congo eleva a 648 el número de muertos y a 1.830 los casos confirmados de ébola

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Nairobi, 11 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado a 648 el número de muertos y a 1.830 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín emitido este sábado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 10 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 35,4 %.

Además, 780 pacientes se encuentran en situación de «aislamiento/hospitalización», y otras 285 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de rastreo de contactos asciende al 78,1 %, precisaron las autoridades.

El brote se concentra en las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte y Kivu del Sur.

«Kivu del Sur ha superado ahora el umbral de los 42 días sin un nuevo caso confirmado, un paso importante hacia la declaración oficial del fin de la epidemia en la provincia», subrayó.

Los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que se puede dar por terminado un brote de ébola si no se detectan nuevos casos durante 42 días consecutivos, el doble del período de incubación del virus.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote tan sólo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

pa/agf