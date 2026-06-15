La RD del Congo eleva a 808 los casos de ébola confirmados, incluidas 192 muertes

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Nairobi, 15 jun (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) elevó este lunes a 808 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, incluyendo 192 muertos.

Según informó a través de la red social X el Ministerio congoleño de Salud, 363 personas están «en aislamiento» y la letalidad se sitúa en un 23,8 %, según el recuento de datos elaborado hasta este domingo.

«La respuesta continúa en las tres provincias afectadas», Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Kivu del Sur, en las que 31 de un total de 104 zonas de salud se han visto ya golpeadas, detalló el Ministerio.

En su boletín anterior difundido anoche, las autoridades recordaron que «la vigilancia sigue siendo fundamental» y que «cualquier persona que presente fiebre, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma sospechoso debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente».

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS), que considera «alto» el riesgo del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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