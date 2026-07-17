La RD del Congo eleva a 828 el número de muertos y a 2.124 los casos confirmados de ébola

Compartir

3 minutos

Nairobi, 17 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 828 el número de muertos y a 2.124 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 15 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39 %.

Además, 725 pacientes se encuentran en situación de «aislamiento/hospitalización» y 390 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 80,3 %.

Hasta el momento, se han visto afectadas las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, así como la provincia de Tshopo (centro-norte).

Mientras suben las infecciones, el Ministerio destacó que se está llevando a cabo «una intensificación de la vigilancia epidemiológica, de la atención a los pacientes y de las acciones de prevención».

Por su lado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC alertó en su propio boletín que «la epidemia sigue en una fase de transmisión sostenida, con un elevado nivel de circulación del virus», si bien puntualizó que «las fluctuaciones recientes deben interpretarse con cautela debido a retrasos en la notificación y la consolidación progresiva de los datos».

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, una provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y que concentra actualmente el 89,6 % de los casos confirmados.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, que dio este jueves el alta al último paciente con ébola que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Este país inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

Tercera peor epidemia de ébola de la historia

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote tan sólo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

lbg/jgb