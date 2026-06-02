La RD del Congo reabre el aeropuerto del epicentro de la epidemia de ébola

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Nairobi, 2 jun (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) ha reabierto el aeropuerto de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro del brote de ébola en el este del país, informó el Ministerio de Transportes, que lo había cerrado hace menos de dos semanas por la gravedad de esa crisis sanitaria.

En un comunicado emitido esta madrugada que recogen este martes medios locales, el Ministerio de Transportes señaló que, tras las «evaluaciones sanitarias del proceso de vigilancia epidemiológica» del ébola, «se ha determinado que existen las condiciones necesarias para la reanudación gradual y segura de los viajes aéreos».

Así, las autoridades anunciaron la «reapertura inmediata» del aeropuerto de Bunia.

Para prevenir cualquier riesgo de rebrote, el departamento subrayó que se deberán aplicar «estrictamente» una serie de medidas de salud pública en las instalaciones del aeropuerto, como el «control sistemático de la temperatura de todos los pasajeros antes del embarque y a su llegada».

También se exigirá una «higiene de manos rigurosa» y se aplicará una «gestión inmediata de casos sospechosos», de modo que «a ningún pasajero que presente fiebre se le permitirá abordar y será remitido de inmediato a agentes del Programa Nacional de Higiene Fronteriza (PNHF) para su evaluación y tratamiento conforme a los protocolos sanitarios vigentes».

El Ministerio de Transporte instó a todas las aerolíneas, administradores de infraestructura aeroportuaria, tripulaciones de vuelo y viajeros a actuar con «responsabilidad y cooperación» para garantizar el «estricto cumplimiento» de estas medidas.

El Gobierno congoleño había prohibido el pasado 23 de mayo de manera temporal todos los vuelos comerciales a Bunia como parte de las «excepcionales medidas sanitarias» adoptadas por el «riesgo de propagación del virus del Ébola».

El Ministerio de Transportes puntualizó entonces que «los vuelos humanitarios, médicos o de emergencia sólo podrán autorizarse previa aprobación especial de las autoridades aeronáuticas y sanitarias».

El brote se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Según los últimos datos, publicados este martes por las autoridades congoleñas, el brote ha causado 321 casos confirmados, incluidas 48 muertes, mientras que 116 «casos sospechosos» están bajo investigación, datos que coinciden con los reportados hoy por la OMS.

De esa manera, la RDC ha rebajado notablemente el número de casos sospechosos reportados en boletines anteriores, que llegaron a rebasar los mil. EFE

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