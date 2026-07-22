La RD del Congo roza los 1.000 muertos por el brote de ébola

Compartir

1 minuto

Nairobi, 22 jul (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a 999 el número de muertes confirmadas por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recopilados hasta el 20 de julio, se han registrado hasta el momento 2.473 casos confirmados (incluyendo las muertes), lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,4 %.

Además, 737 pacientes se encuentran en «aislamiento u hospitalización» y 482 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 82 %. EFE

lbg/mb