La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

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Nairobi, 23 jul (EFE).- La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país, declarado el pasado 15 de mayo, asciende ya a 1.033, confirmaron las autoridades congoleñas.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recopilados hasta el 21 de julio, se han registrado hasta el momento 2.536 casos confirmados (incluyendo las muertes), lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,7 %. EFE

lbg/mb