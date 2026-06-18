La RD del Congo supera la barrera de los 200 muertos confirmados por el brote del ébola

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Nairobi, 18 jun (EFE).- La cifra de muertos en República Democrática del Congo por el actual brote de ébola asciende ya a 202, según informaron este jueves los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana).

El jefe interino de las Divisiones de Preparación y Respuesta ante Emergencias de la agencia, Wessam Mankoula, precisó en una rueda de prensa virtual que los fallecidos se encuentran incluidos en los 875 casos confirmados por la epidemia, declarada en el este de ese país el pasado 15 de mayo.

Mankoula también indicó que la tasa de letalidad se sitúa en el 23 %, mientras que 67 pacientes infectados lograron recuperarse de la enfermedad. EFE

pmc/pa/rcf