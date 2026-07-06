La RD del Congo supera la barrera de los 500 muertos confirmados por el brote de ébola

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Nairobi, 6 jul (EFE).- La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó este lunes el Gobierno congoleño.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 4 de julio, también hay 1.561 casos confirmados y la tasa de letalidad se sitúa en el 32,4 %.

Además, 628 pacientes se encuentran en «aislamiento/hospitalización» y otras 253 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de rastreo se sitúa en el 81,6 %, con «miles de contactos monitorizados diariamente», lo que refleja «la movilización constante» de los equipos sobre el terreno, el refuerzo logístico y la creciente adhesión de las comunidades locales a las medidas de prevención.

«La respuesta se consolida gracias al refuerzo logístico y al compromiso de las comunidades», añadió el ministerio.

Asimismo, destacó la apertura el pasado jueves del proceso de inscripciones para los pacientes que deseen participar en el ensayo clínico de dos nuevos tratamientos para la enfermedad.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Asimismo, el Gobierno de Francia confirmó que ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

pmc/mb