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La RD del Congo supera los 3.000 casos confirmados de ébola, incluidos 1.354 muertos

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Nairobi, 26 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 3.075 los casos confirmados de ébola, incluyendo 1.354 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, apenas diez días después de haber rebasado los 2.000 casos.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 24 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44 %.

Además, 755 pacientes se encuentran en situación de «aislamiento/hospitalización» y 556 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 76,4 %. EFE

lbg/mb

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