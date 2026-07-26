La RD del Congo supera los 3.000 casos confirmados de ébola, incluidos 1.354 muertos

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Nairobi, 26 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 3.075 los casos confirmados de ébola, incluyendo 1.354 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, apenas diez días después de haber rebasado los 2.000 casos.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 24 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44 %.

Además, 755 pacientes se encuentran en situación de «aislamiento/hospitalización» y 556 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 76,4 %.

Cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola hasta el momento: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

«Los datos epidemiológicos son ahora más precisos (…). Las actividades de rastreo de contactos siguen avanzando, mientras el refuerzo de la vigilancia y de las capacidades de diagnóstico, en particular gracias a un laboratorio adicional, mejora la detección y la confirmación de los casos en las zonas afectadas», señaló el Ministerio.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC alertó en su propio boletín de que «los datos indican que la epidemia se mantiene en «una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus».

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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