La RDC espera que se pueda jugar en España el amistoso con Chile cancelado por el ébola

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Nairobi, 3 jun (EFE).- La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA) afirmó que mantiene conversaciones para que su selección pueda jugar el amistoso contra Chile, cancelado por las autoridades españolas de la Línea de la Concepción (Cádiz) tras la declaración de un brote de ébola en el este del país africano.

«La FECOFA desea tranquilizar al público congoleño asegurándole que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos aplicables a este encuentro», que estaba previsto para el próximo 9 de junio, señaló el organismo regulador del fútbol congoleño en un comunicado emitido la pasada medianoche.

«La delegación congoleña sigue cumpliendo plenamente los protocolos internacionales vigentes», añadió.

La FECOFA aseguró que sigue manteniendo conversaciones con las autoridades y los organismos internacionales competentes, así como con la Real Federación Española de Fútbol, «con el fin de encontrar una solución rápida y favorable que permita la celebración del partido en las mejores condiciones».

La Federación congoleña hizo este anuncio después de que el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, dictara este martes un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del citado partido de fútbol amistoso entre las selecciones de la RDC y de Chile.

Franco señaló que la decisión es «una cuestión de prudencia sanitaria» y se basa en varios informes de las autoridades regionales que desaconsejan la celebración del partido por «posibles riesgos sanitarios».

Por su lado, la selección chilena de fútbol pidió que las autoridades locales permitan disputar el encuentro «a puertas cerradas» y sin público, al subrayar en un comunicado que «el Congo ya se hizo exámenes».

El gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa, destacó que el combinado congoleño tiene previsto jugar un primer partido amistoso este miércoles en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca y que «tienen todas las precauciones para ir al Mundial».

La FECOFA confirmó hace dos semanas que la selección congoleña estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.

El combinado africano canceló, antes de viajar a Bélgica, sus entrenamientos en la capital, Kinsasa, donde aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia.

Los ‘Leopardos’, como se conoce popularmente al combinado congoleño, volverán a una Copa del Mundo después de 52 años, integrados en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país acumula 344 casos confirmados de ébola, incluidos 60 fallecidos, de los que 322 contagios (entre ellos 46 muertes) se han registrado en Ituri. EFE

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