La RDC firma un acuerdo de cooperación militar con Brasil para reformar su Ejército

Nairobi, 24 oct (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) firmó un acuerdo de cooperación militar con Brasil para impulsar la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), durante una visita del ministro congoleño de Defensa Nacional, Guy Kabombo Muadiamvita, al país sudamericano.

Muadiamvita se reunió con su homólogo brasileño, José Múcio Monteiro, en Brasilia y los dos dirigentes rubricaron el pacto «marcando una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países», informó en un comunicado el citado ministerio congoleño, según recogieron a última hora del jueves medios locales.

El acuerdo contempla diferentes aspectos, como la formación especializada de las tropas, la cooperación técnica y la adquisición de equipamiento, programas conjuntos de entrenamiento y ejercicios bilaterales o la cooperación industrial y la transferencia de tecnologías de defensa.

La ceremonia de firma se produjo el miércoles y se enmarca no solo en la voluntad de fortalecer las FARDC del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, sino también en su deseo de impulsar las «alianzas Sur-Sur».

Según el comunicado, Monteiro «elogió la fortaleza de los sólidos lazos de amistad y de respeto mutuo entre la RDC y Brasil, destacando que este acuerdo es la culminación de un largo proceso de intercambios técnicos y diplomáticos entre ambos ministerios».

Por su lado, Muadiamvita expresó la «gratitud» de su Gobierno y su pueblo hacia el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al subrayar que esta firma refleja la voluntad de Tshisekedi de dotar al país africano de un Ejército «moderno, profesional y republicano».

La RDC se enfrenta a diferentes desafíos de seguridad, especialmente en el este del país, sumido en la violencia desde 1998, en un conflicto alimentado por la presencia de milicias y los enfrentamientos con el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco). EFE

