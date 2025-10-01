The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La recaudación tributaria de Argentina subió el 20,2 % en septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- La recaudación tributaria de Argentina ascendió en septiembre pasado a 15,4 billones de pesos (unos 10.620 millones de dólares o 8.953 millones de euros), lo que representó un alza del 20,2 % en comparación con igual mes de 2024, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de septiembre, pero, según cálculos de consultores privados, en el noveno mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual de entre el 30,4 % y el 32,2 %, por lo que la recaudación habría caído cerca de un 10 % en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este miércoles se desprende que la recaudación subió el 0,6 % en comparación con agosto último.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de retracción de la actividad económica y con leve aceleración de la inflación, que habría sido de entre el 2 % y el 2,4 % mensual en septiembre (frente al 1,9 % agosto), de acuerdo a cálculos privados.

La recaudación tributaria de Argentina aumentó en 2024 en un 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023. EFE

nk/pd/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR