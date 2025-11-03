La recaudación tributaria de Argentina subió el 26,5 % en octubre

1 minuto

Buenos Aires, 3 nov (EFE).- La recaudación tributaria de Argentina ascendió en octubre pasado a 16,1 billones de pesos (unos 10.777 millones de dólares o 9.237 millones de euros), lo que representó un alza del 26,5 % en comparación con igual mes de 2024, informaron este lunes fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de octubre, pero, según cálculos de consultores privados, en el décimo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 29,3 %, por lo que la recaudación habría caído cerca de un 2,8 % en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación subió el 4,54 % en comparación con septiembre último.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de estancamiento de la actividad económica y estabilidad en la inflación, que habría sido del 2 % mensual en octubre (frente al 2,1 % septiembre), de acuerdo a cálculos privados.

La recaudación tributaria de Argentina aumentó en 2024 en un 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023. EFE

nk/eav