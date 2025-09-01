The Swiss voice in the world since 1935

La recaudación tributaria de Argentina subió el 30,6 % en agosto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- La recaudación tributaria de Argentina ascendió en agosto pasado a 15,3 billones de pesos (unos 11.089 millones de dólares o 9.336 millones de euros), lo que representó un alza del 30,6 % en comparación con igual mes de 2024, informaron este lunes fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de agosto, pero, según cálculos de consultores privados, en el octavo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual de entre el 32,5 % y el 33,7 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación cayó el 9,6 % en comparación con julio último.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de retracción de la actividad económica y con leve aceleración de la inflación, que habría sido del 2 % mensual en agosto (frente al 1,9 % julio), de acuerdo a cálculos privados.

La recaudación tributaria de Argentina aumentó en 2024 el 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023. EFE

nk/pd/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR