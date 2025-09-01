La recaudación tributaria de Argentina subió el 30,6 % en agosto
Buenos Aires, 1 sep (EFE).- La recaudación tributaria de Argentina ascendió en agosto pasado a 15,3 billones de pesos (unos 11.089 millones de dólares o 9.336 millones de euros), lo que representó un alza del 30,6 % en comparación con igual mes de 2024, informaron este lunes fuentes oficiales.
Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de agosto, pero, según cálculos de consultores privados, en el octavo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual de entre el 32,5 % y el 33,7 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.
De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación cayó el 9,6 % en comparación con julio último.
Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de retracción de la actividad económica y con leve aceleración de la inflación, que habría sido del 2 % mensual en agosto (frente al 1,9 % julio), de acuerdo a cálculos privados.
La recaudación tributaria de Argentina aumentó en 2024 el 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023. EFE
