La recaudación tributaria en Argentina subió el 20,1 % en febrero

1 minuto

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en febrero pasado a los 16,2 billones de pesos (unos 11.448 millones de dólares), lo que representó un alza del 20,1 % en comparación con igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de febrero, pero, según cálculos de consultores privados, en el segundo mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 30,8 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes, se desprende que la recaudación cayó el 11,4 % en comparación con enero pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se mantuvo alta, del 2,9 % mensual en febrero, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos. EFE

nk/gpv