La recaudación tributaria en Argentina subió el 27,2 % interanual en abril

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Buenos Aires, 4 may (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en abril pasado a los 17,4 billones de pesos (unos 12.210 millones de dólares), lo que representó un alza del 27,2 % en comparación con igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de abril, pero, según cálculos de consultores privados, en el cuarto mes del año la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 32,1 %, por lo que la recaudación habría caído en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes se desprende que la recaudación subió el 8,75 % en comparación con marzo pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la inflación se desaceleró a cerca del 2,4 % mensual en abril, de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos. EFE

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