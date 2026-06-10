La receptora argentina Juliana Ocaña ficha por el Esquimo Cajasol

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Dos Hermanas (Sevilla), 10 jun (EFE).- El Esquimo Fundación Cajasol, vigente campeón de Liga y Copa de la Reina españolas, ha cerrado el fichaje por una temporada de la receptora argentina Juliana Ocaña, procedente del Feel Alcobendas, que se convierte en el primer refuerzo del equipo nazareno de cara a la campaña 26/27.

Fuentes del club andaluz han confirmado a EFE que Juliana Ocaña, que cumplirá 26 años en próximas semanas, es la primera cara nueva de una plantilla que se verá ampliamente remozada durante este verano a pesar de haber logrado un histórico doblete la temporada pasada.

La jugadora sanjuanina, formada en la Universidad de Jáchal de su provincia natal, es internacional argentina en categorías inferiores y pasó por diversos clubes de su país (San Lorenzo y Atenas de Córdoba, entre otros), antes de recalar en el Extremadura Arroyo, su primer equipo en España, donde también jugó para el UFP Canarias y, en las dos últimas campañas, el Feel Alcobendas. EFE

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