La red europea EMPACT sumó 1.279 arrestos y decomisó 27 toneladas de droga en 2024-2025

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Roma, 14 jul (EFE).- Las fuerzas de seguridad de 50 países coordinadas por la red europea EMPACT, bajo la dirección de Italia, cerraron el bienio operativo 2024-2025 con la detención de 1.279 personas, la apertura de 977 investigaciones transnacionales y la incautación de 27 toneladas de droga, según el balance global presentado este martes en Roma.

El informe, desglosado en la sede del Ministerio del Interior italiano con la asistencia de altos mandos de Europol y de las policías de España, Austria, Bélgica e Irlanda, confirma el decomiso de 9,7 millones de euros en efectivo y más de 82 millones en criptomonedas vinculadas a redes criminales de alto riesgo.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, subrayó en rueda de prensa que las organizaciones modernas operan «sin fronteras nacionales» aprovechando la globalización, por lo que defendió este modelo integrado para neutralizar sus estructuras financieras.

El director general de la Policía italiana, Vittorio Pisani, explicó que las 32 acciones operativas ejecutadas se diseñaron a partir del informe de la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada y Grave de la UE (EU SOCTA), que sitúa como principales desafíos continentales a los ciberataques, las estafas en línea, la explotación sexual de menores, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico.

En este plano digital, Pisani anunció la activación inmediata de la operación «Central Med» (Mediterráneo Central) contra las mafias de tráfico de personas.

La mesa técnica, iniciada este lunes, ha integrado por primera vez a las policías de Libia y de Turquía, y centrará sus esfuerzos en el rastreo cibernético; una vía que, en colaboración con la multinacional Meta, ya permitió la desactivación de más de 1.200 cuentas empleadas por los traficantes en redes sociales para captar migrantes.

El balance de EMPACT destacó el éxito de misiones contra el narcotráfico internacional como la operación «Greece Sur», realizada junto al programa de cooperación de la UE con América Latina (EL PAcCTO), que permitió interceptar 5.180 kilos de cocaína.

Asimismo, las autoridades ensalzaron la implicación activa de la policía de Ucrania, que ha mantenido el intercambio de inteligencia y el control de las sanciones financieras del bloque comunitario en la operación «Yuzuk» a pesar de la guerra en su territorio.

De cara al ciclo operativo 2026-2029, la estrategia pasará a denominarse MCTNI (Redes e Individuos Criminales más Amenazantes), cuya dirección general volverá a asumir Italia en el año 2028. EFE

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