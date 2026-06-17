La reforma del sector eléctrico en Honduras abre la puerta a privados, alerta foro social

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Tegucigalpa, 17 jun (EFE).- El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señaló este miércoles que la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno busca reorganizar la empresa estatal, pero también abre la puerta a una «privatización funcional» al delegar actividades estratégicas en operadores privados.

La reforma, actualmente en discusión en el Parlamento hondureño, surge como respuesta a la crisis financiera, operativa y estructural que arrastra la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuyas pérdidas rozan los 600 millones de dólares anuales.

Según el Fosdeh, el proyecto «no contempla desde una perspectiva jurídica la venta de los activos de la ENEE ni su transferencia patrimonial directa a manos privadas».

No obstante, alerta que sí incorpora elementos que podrían interpretarse como una forma de «privatización funcional o concesional», especialmente en escenarios donde la operación de actividades estratégicas, como la distribución de energía eléctrica, pueda ser delegada a operadores privados mediante contratos de mediano o largo plazo.

Además, la iniciativa establece el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y la consolidación de un Operador del Sistema y del Mercado con independencia funcional, una medida que busca redistribuir competencias técnicas, reducir la concentración de funciones y promover la especialización sectorial.

En el documento ¿Hacia dónde va el proyecto de reforma de la ley del sector eléctrico en Honduras?», el Fosdeh subraya la necesidad de realizar un análisis riguroso de las implicaciones económicas y sociales, y de implementar mecanismos estrictos de supervisión que garanticen la transparencia en la transición.

La propuesta de reforma abre la posibilidad de fortalecer la institucionalidad del sector eléctrico, pero también plantea riesgos relacionados con el control público, la sostenibilidad de las tarifas, la transferencia de riesgos al Estado y la limitada participación ciudadana en decisiones estratégicas, añade el documento.

La transformación del sector eléctrico, según el análisis, debe basarse en principios de transparencia, sostenibilidad fiscal y eficiencia, para garantizar un servicio accesible, confiable y de calidad que contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población.

El Fosdeh recomendó orientar el debate hacia la distribución de riesgos y beneficios del nuevo modelo, además de incorporar salvaguardas ambientales y sociales, fortalecer la transparencia y revisar el régimen de activos de la ENEE para blindar el patrimonio público y asegurar mejoras reales en el servicio.

El Grupo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) respaldan la reforma y coinciden en que Honduras necesita cambios urgentes para superar los fallos estructurales del sistema eléctrico y garantizar un servicio eficiente y de calidad. EFE

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