La región de Moscú fue blanco de más de 390 drones, según el alcalde

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Más de 390 drones fueron lanzados hacia la región de Moscú durante la noche, informó este martes el alcalde de la capital rusa, horas antes de una reunión prevista en Washington entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su par estadounidense, Donald Trump.

«Entre las 8:30 p. m. (17H30 GMT) y las 6:30 a.m., más de 390 drones volaban hacia la región de Moscú. La mayoría fue neutralizada por las fuerzas de defensa aérea mucho antes de llegar a la ciudad», escribió Serguéi Sobianin en la plataforma de mensajería Telegram.

«Se destruyeron 81 drones enemigos cuando se acercaban» a la capital, precisó el funcionario.

El gobernador regional de Moscú, Andréi Vorobiov, también reportó que los ataques con drones causaron daños a viviendas en la ciudad de Chéjov y en la aldea de Vaulovo.

Este ataque se produce poco antes de unas nuevas conversaciones previstas este martes entre Zelenski y Trump, adelantó viernes pasado a la AFP un funcionario del gobierno estadounidense.

Las relaciones entre ambos líderes han sido tensas durante mucho tiempo, pero el presidente estadounidense ha mostrado en las últimas semanas una mayor indulgencia hacia su homólogo ucraniano.

La visita se programó en un momento en que tanto Kiev como Moscú intensifican sus ataques de largo alcance y los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington siguen estancados, a más de cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia.

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