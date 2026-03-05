La región etíope de Tigré pide apoyo internacional ante el colapso de su sistema sanitario

3 minutos

Nairobi, 5 mar (EFE).- Tigré, en el norte de Etiopía, emitió este jueves un llamamiento de emergencia a socios humanitarios, donantes, agencias de Naciones Unidas, embajadas e instituciones globales ante un inminente colapso en su sistema sanitario.

«El sistema de salud en la región de Tigré enfrenta un colapso operativo inminente debido a tres crisis interconectadas: escasez crítica de combustible, interrupción total del suministro farmacéutico y severas restricciones financieras», indicó un comunicado de la Oficina de Salud de la Administración Provisional de Tigré.

El suministro de combustible ha caído de 15 millones de litros a 850.000 en enero y las entregas han cesado por completo desde principios de marzo, lo que ha detenido la respuesta a brotes de enfermedades, paralizado ambulancias, puesto en riesgo la cadena de frío de vacunas y complicado los procedimientos quirúrgicos.

La Oficina de Salud solicitó de manera urgente unos 264.000 litros de diésel y 75.470 litros de gasolina para reanudar operaciones básicas en los próximos tres meses.

Según Tigré, tampoco se han realizado entregas de suministros farmacéuticos esenciales como sueros, antibióticos, anestésicos, formulaciones pediátricas, terapias antirretrovirales y medicamentos antituberculosos.

«Estos suministros no son opcionales. Son la base de la cirugía de emergencia, la atención materna, el control de infecciones, la respuesta a traumas y la supervivencia pediátrica», señaló el documento firmado por el jefe de la Oficina de Salud de la región de Tigré, Amanuel Haile Aberha.

Ante la falta de una restauración inmediata de estas cadenas de suministro, los servicios esenciales, incluida la atención obstétrica de emergencia, la cirugía y el tratamiento hospitalario dejarán de funcionar en el territorio.

Otro de los problemas son los déficits presupuestarios, dificultades en el acceso a liquidez y las operaciones bancarias.

«Desde el inicio del año fiscal etíope actual, el presupuesto operativo asignado ha cesado efectivamente. (…) El Gobierno federal cubrió solo el 30 % del presupuesto salarial requerido en octubre y noviembre, y el 50 % en diciembre de 2025. No se han recibido asignaciones salariales en los primeros meses de 2026», informó la oficina sanitaria.

Si la situación persiste un mes más, se prevé un colapso de los servicios quirúrgicos de emergencia, un aumento de la mortalidad materna y neonatal, un incremento de muertes prevenibles por sepsis, enfermedades crónicas, un deterioro de las vacunas y brotes de enfermedades.

Aberha enfatizó que «restaurar el suministro de combustible, reabrir las cadenas de suministro farmacéutico y estabilizar los flujos financieros no son actos administrativos; son intervenciones para salvar vidas. Millones de civiles dependen de la restauración urgente de los servicios de salud esenciales».

Tras la guerra de Tigré, que comenzó el 4 de noviembre de 2020 y terminó el 2 de noviembre de 2022 entre Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF, el partido que gobernaba la región), el Gobierno federal etíope quedó a cargo del suministro de recursos hacia el territorio.

Medios locales informaron a finales de febrero de que la administración interina de la región denunció interrupciones en el suministro de combustible, algo que el Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha negado. EFE

aam/mgr