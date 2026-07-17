La reina Camila celebra su 79 cumpleaños con un regalo literario para los niños británicos

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Londres, 17 jul (EFE).- La reina Camila celebra este viernes su 79 cumpleaños con el anuncio de que todos los alumnos de último año de primaria en el Reino Unido recibirán estas Navidades un ejemplar especial de ‘Criaturas imposibles’, de la escritora Katherine Rundell, dentro de una iniciativa para fomentar la lectura infantil.

Con motivo de su aniversario se ha difundido además una fotografía de la esposa de Carlos III, tomada el pasado mes en el Salón de Estado del castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte, en la que aparece con un vestido azul y un broche de mariposa de diamantes y zafiros que recibió la difunta Isabel II en un acto oficial en 1977.

También se prevé que a mediodía de hoy se dispare una salva de 41 cañonazos en su honor desde el Green Park londinense.

El regalo de Navidad de la Reina llegará a los alumnos en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte dentro de un programa impulsado junto al National Literacy Trust, organización de la que es patrona, según se indica en un comunicado.

Cada ejemplar incluirá un sello real diseñado especialmente para la ocasión y un mensaje personal de la soberana en su interior, en el que describe ‘Criaturas imposibles’ como «una brillante fantasía» que introducirá a los jóvenes lectores en un mundo de «amigos míticos y enemigos aterradores».

Camila, patrona de varias organizaciones británicas para la alfabetización y la lectura, creó en 2023 su propia entidad benéfica, La Sala de Lectura de la Reina, dedicada a promover el valor de los libros.

Nacida el 17 de julio de 1947, Camilla Rosemary Shand (Parker Bowles tras su primer matrimonio) se casó en 2005 con el entonces príncipe Carlos, con quien mantenía una relación desde hacía décadas.

Convertida en reina consorte tras su llegada al trono en septiembre de 2022, Camila ha acompañado al monarca en numerosos compromisos oficiales y durante su tratamiento contra el cáncer, anunciado en 2024. EFE

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