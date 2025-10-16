La reina Letizia en la FAO: «El hambre es un arma de guerra y una herida abierta»

Roma, 16 oct (EFE).- La reina Letizia de España ha lamentado este jueves que el hambre sea todavía «una herida abierta» y un «arma de guerra» en muchos lugares del mundo, al intervenir en los actos por el Día Mundial de la Alimentación en la sede de Roma de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Me disculparán si enumero aquí algunas razones para la desesperanza que señalan tanto la FAO como otras agencias de Naciones Unidas: el hambre es hoy un arma de guerra en muchos lugares y una herida abierta», dijo en su intervención.

La reina, desde 2015 embajadora especial para la Nutrición de este organismo especializado de Naciones Unidas que cumple 80 años de historia, asistió a la asamblea que cada 16 de octubre celebra por el Día de la Alimentación, con otros líderes como el papa León XIV. EFE

