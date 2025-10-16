La reina Letizia en la FAO: «El hambre es un arma de guerra y una herida abierta»

Roma, 16 oct (EFE).- La reina Letizia de España ha lamentado este jueves que el hambre sea todavía «una herida abierta» y un «arma de guerra» en muchos lugares del mundo, al intervenir en los actos por el Día Mundial de la Alimentación en la sede de Roma de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Me disculparán si enumero aquí algunas razones para la desesperanza que señalan tanto FAO como otras agencias de Naciones Unidas: el hambre es hoy un arma de guerra en muchos lugares y una herida abierta», dijo en su intervención.

La reina, desde 2015 embajadora especial para la Nutrición de este organismo especializado de Naciones Unidas que cumple 80 años de historia, asistió a la asamblea que cada 16 de octubre celebra por el Día de la Alimentación.

Con ella participaron otros líderes como el papa León XIV, que se estrenó en este foro pero que se marchó nada más terminar su discurso de apertura; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, o la primera ministra italiana, Gioria Meloni, quien acompañó a la reina a su llegada al pleno y se sentó a su lado.

Doña Letizia aseveró que «los tiempos que vivimos son difíciles» por las «revisiones» de principios que, dijo, «creíamos inalterables» en las últimas décadas.

Entre estos principios cuestionados citó el multilateralismo, la cooperación, el vínculo de la financiación con la justicia social o la consideración como un derecho inalienable de la alimentación «adecuada, suficiente, sostenible y sostenible» y con menos consumo de productos ultraprocesados.

Otros motivos para la «desesperanza» son «la concentración corporativa de los sistemas alimentarios» denunciada, apuntó, desde algunos sectores de la sociedad civil.

Pero también que un tercio de la producción mundial de alimentos «termine en la basura» o que los estragos del cambo climático, como sequías, inundaciones o la desertificación, «afectan en mayor medida a los que menos tienen» y, subrayó, «acaban siempre sufriendo más».

La reina también lamentó la obesidad, sobre todo entre los jóvenes, los efectos de las guerras prolongadas o las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios o el hecho de que las mujeres sigan sufriendo la desigualdad en el acceso de recursos.

Ante este panorama abogó por «mantener la calma y recuperar la esperanza» gracias a los proyectos que la FAO pone en marcha en todo el mundo para mejorar la seguridad alimentaria.

«España se siente muy vinculada a la historia de la FAO con un compromiso inquebrantable: promovemos el derecho a la alimentación adecuada, fortalecemos el trabajo con los parlamentos, sobre todo en América Latina o construimos sistemas alimentarios más inclusivos», enumeró.

Doña Letizia recordó que el rey Felipe VI, actualmente en Perú por el X Congreso Internacional de la Lengua Española, reivindicó en la Asamblea General de Naciones Unidas que «la dignidad del ser humano no es negociable».

Por eso, defendió que «solo si ponemos en el centro de las políticas alimentarias los derechos de las personas respetaremos esa dignidad».

Además, terminó su discurso pidiendo que en estos tiempos de desconfianza, «quien tenga una idea mejor que seguir trabajando en la cooperación multilateral» para mejorar la alimentación de la gente «pudiera venir aquí y contárnosla».

Tras su participación en el pleno, la reina visitará el museo inaugurado en la FAO sobre culturas alimentarias del mundo y en el que se expone una réplica del calendario agrícola del siglo XI de la Real Colegiata de San Isidoro de la ciudad española de León (norte).

Acto seguido, participará un almuerzo ofrecido por el director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, y saludará a los trabajadores españoles de este organismo. EFE

