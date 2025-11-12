La reina Letizia visita el centro de servicios para discapacitados más avanzado de China

2 minutos

Pekín, 12 nov (EFE).- La reina Letizia visitó este miércoles en Pekín junto a la primera dama de China, Peng Liyuan, el Centro de Servicios para Personas con Discapacidad, una instalación de referencia donde conoció los avances tecnológicos desarrollados por el país asiático en este campo.

En el segundo día del viaje de Estado que llevan a cabo los reyes de España a China y el primero de su agenda en Pekín, la reina recorrió junto a Peng varias plantas del centro, que cuenta con 33.000 metros cuadrados de superficie y ha acogido a más de 200.000 personas con discapacidad en los últimos tres años.

Allí, la reina conoció en detalle diferentes tecnologías de asistencia que facilitan la vida diaria de las personas con alguna discapacidad, como gafas de traducción simultánea, manos robóticas o perros guía-robot que emplean inteligencia artificial (IA) para mejorar la seguridad en los desplazamientos de personas invidentes.

Además, doña Letizia visitó la biblioteca, un taller de cocina especializado en repostería y otro de arte en el que pudo interesarse por el trabajo de niños con síndrome de Down o autismo.

Ramos de flores que mezclaban elementos tejidos con la técnica de crochet o «ganchillo» con otros realizados con plástico reciclado fueron el regalo que recibieron la reina y la primera dama china, que antes de finalizar la visita escucharon a un coro infantil entonar en mandarín la «Canción de la alegría».

Durante el resto de la jornada la reina Letizia se unirá al rey para participar en una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo, en la Plaza de Tiananmen, y asistir al banquete de Estado ofrecido por el presidente chino, Xi Jinping.

La jornada concluirá con un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real de España en el emblemático Centro Nacional de Artes Escénicas de la capital china, en el que la música española será la protagonista con partituras de Manuel de Falla, Amadeo Vives o Ruperto Chapí, entre otros. EFE

lcl/jacb/mam

(foto) (vídeo)