La reina Máxima de los Países Bajos se reúne con el ministro de Economía argentina

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Buenos Aires, 30 abr (EFE).- La reina Máxima de los Países Bajos mantuvo este jueves un encuentro con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, con quien dialogó sobre inclusión financiera.

«Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas», expresó Caputo a través de la red social X.

El encuentro se produjo durante la undécima edición del Foro Llao Llao, un encuentro empresarial que comenzó el pasado miércoles en un hotel de las afueras de la sureña ciudad argentina de Bariloche.

Máxima Zorreguieta, nacida en Buenos Aires en 1971, participa del foro como invitada especial en su calidad de defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

Máxima ha llevado a este foro el mensaje de que la salud financiera no solo es buena para las personas y los hogares sino también para la economía de Argentina y de otros países de Latinoamérica.

Entre los participantes del foro están la venezolana Adriana Cisneros, directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud. EFE

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