La reina Máxima de Países Bajos se incorporará como reservista al Ejército neerlandés

3 minutos

La Haya, 4 feb (EFE).- La reina Máxima de Países Bajos comenzará a trabajar como militar a tiempo parcial tras incorporarse como reservista a las Fuerzas Armadas neerlandesas, una decisión que llega en un momento de intentos de aumentar el número de efectivos en las fuerzas armadas ante el nuevo contexto de seguridad en Europa.

La monarca neerlandesa, de 54 años, iniciará en los próximos días un breve itinerario de formación militar con contenidos teóricos y físicos, requisito para integrarse como reservista, una figura clave en la llamada “estructura flexible” de la defensa neerlandesa, según adelantaron fuentes oficiales al canal neerlandés RTL, aunque todavía no lo ha confirmado la Casa Real.

Los reservistas pueden ser movilizados en situaciones de emergencia, como inundaciones, o asumir tareas de apoyo junto a militares profesionales y, en caso de un conflicto mayor, relevar a personal de carrera.

La incorporación de Máxima a las Fuerzas Armadas se produciría dentro del límite de edad permitido para acceder a este tipo de funciones -hasta los 55 años- y se interpreta como un gesto de respaldo institucional al refuerzo de la defensa nacional, en la que el futuro Gobierno de centroderecha prevé invertir miles de millones de euros en los próximos años, hasta alcanzar una inversión del 3,5 % del PIB.

La reina ya ha participado en los últimos años en ejercicios de la policía militar, ha visitado en uniforme completo el Regimiento de Ingenieros y se ha sumado a entrenamientos aéreos para la extinción de incendios forestales.

En octubre pasado participó en una maniobra de la gendarmería ataviada con ropa de camuflaje.

Aún no está claro en qué rama de las fuerzas armadas prestará servicio Máxima, reina neerlandesa de origen argentino y el miembro más popular de la Casa Real de Países Bajos, según las últimas encuestas.

La Casa Real neerlandesa tiene una tradición cercana a las Fuerzas Armadas de Países Bajos: el rey Guillermo Alejandro cumplió el servicio militar en la Marina Real y posteriormente sirvió en el Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea, mientras que el príncipe Bernhard, abuelo del monarca, fue inspector general de las Fuerzas Armadas en la década de 1970.

Pero la princesa heredera Amalia, de 22 años, es la primera mujer miembro de la familia real neerlandesa en hacer el servicio militar. La semana pasada, completó su formación militar general en el Defensity College, un programa del Ministerio de Defensa en el que combina sus estudios universitarios con un programa de formación castrense.

Tras finalizar el curso básico, fue ascendida al rango de cabo y continuará vinculada al Ministerio de Defensa como estudiante en prácticas no remuneradas.

Tras la incorporación de Amalia al Defensity College, el número de solicitudes se duplicó, un fenómeno bautizado por los medios como el “efecto Amalia”, y la decisión de la reina podría tener un impacto similar y ayudar a normalizar la figura del reservista, también entre personas de mayor edad. EFE

