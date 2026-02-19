La relatora de la ONU en Irán: «Aún estamos averiguando las consecuencias de la protesta»

Viviana García

Londres, 19 feb (EFE).- El número de muertos en las protestas del mes pasado en Irán puede ser «mucho mayor» a los 3.000 reconocidos por las autoridades iraníes, dijo a EFE la relatora especial de la ONU para la República Islámica, Mai Sato, quien enfatizó que aún investiga la cifra de fallecidos y que una sola víctima ya «es bastante malo».

Desde que asumió el cargo en agosto de 2024, la catedrática ha querido entrar en la República Islámica, pero sin éxito, por lo que su trabajo está centrado en evaluar la información que recibe de las autoridades iraníes, pero sobre todo de la diáspora iraní y de gente que le contacta con datos sobre la situación interna en Irán, como ocurrió con las amplias manifestaciones del pasado enero.

«Aunque no se me permite entrar en el país, hay muchas maneras de obtener información», señaló.

«En este momento creo que aún estamos averiguando cuáles son las consecuencias de la protesta. Estamos recibiendo más información sobre las muchas personas detenidas. Y he recibido información de que se ha condenado a muerte a personas por participar en la protesta (pero) no he recibido ninguna información sobre la ejecución de alguien por participar en esta manifestación», agregó.

No hay cifra de muertos, pero posiblemente más de 3.000

«No tengo una cifra oficial del número específico de muertos, pero lo que sí puedo decir es que las autoridades publicaron el mes pasado una cifra de poco más de 3.000 fallecidos», dijo.

El régimen iraní ha reconocido 3.117 muertos en las protestas, sin embargo organizaciones no gubernamentales opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

«Sospecho que el número de muertos es probablemente mucho mayor que las cifras oficiales presentadas», dijo, y agregó «nadie debería haber muerto por denunciar» o querer «cambiar la situación del país».

«Así que si ya es bastante malo una muerte, 3.000 es terrible», dijo.

La falta de información por parte de las autoridades iraníes «no es nada nuevo» porque, por ejemplo, la República Islámica de Irán «no publica, en mi opinión, estadísticas básicas como el número de ejecuciones, y esta falta de transparencia en cuanto al número de muertos y el corte de internet es algo que también ha ocurrido en protestas anteriores», explicó.

Las manifestaciones empezaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán para reclamar mejores condiciones económicas, «pero luego se extendieron rápidamente a todo el país» y las protestas también lo fueron para exigir una mayor protección de los derechos humanos.

A este clamor popular se unieron niños, adultos y ancianos, así como minorías étnicas y religiosas. «Se unieron todos», fue «verdaderamente nacional», subrayó.

Sato mencionó el corte de internet, lo que dificultó que saliera información de Irán, pero recalcó que «hay maneras en que las personas pueden eludirlo», algo que no especificó, pero también «están quienes, ya sabes, se arriesgan y me proporcionan información directamente o a través de la diáspora».

La relatora dejó claro que verifica las fuentes, así que «no toda la información es fiable, pero sí, hago todo lo posible por verificar la información y ver si puedo confiar en ella.»

Admitió que recibió con sorpresa cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en enero que cientos de personas estaban a punto de ser ejecutadas. «Nunca tuve esa información», dijo.

Investigar si se cometió delito de lesa humanidad

Sobre la posibilidad de que la represión pueda constituir crímenes de lesa humanidad, la experta aclaró que todo dependerá de lo que se pueda averiguar de las misiones de investigación, por lo que ese es el «primer paso».

«Todavía estamos recopilando información» porque «los crímenes de lesa humanidad suponen un delito muy grave según el Derecho Penal Internacional», añadió.

Por las imágenes que salieron de Irán y recorrieron el mundo, mucha gente en el país pide «un cambio de liderazgo, pero desconozco si saben quién será ese líder sustituto», dijo.

Acerca de la violencia sexual en las cárceles de Irán, Sato considera que hay mucho estigma a la hora de denunciar esta situación.

«A veces les preocupa las posibles repercusiones y represalias. Y a eso se suma el estigma de la violencia sexual, no solo por el miedo a la respuesta de las autoridades, sino también por el estigma social. Así que el hecho de que no me inunden con acusaciones de violencia sexual durante la detención no significa que no esté ocurriendo», puntualizó. EFE

