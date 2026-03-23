La relatora de la ONU pide investigar a 3 ministros israelíes por torturas a palestinos

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Ginebra, 23 mar (EFE).- La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló a los ministros israelíes de Defensa (Israel Katz), Seguridad Nacional (Itamar Ben-Gvir) y Finanzas (Bezalel Smotrich).

En su nuevo informe ante el Consejo, consideró la tortura una versión individual del «genocidio» que sufre el pueblo palestino y dijo que «Israel ha dado en la práctica una licencia para torturar», antes de recordar que desde octubre de 2023 Israel ha detenido a 18.500 palestinos, incluidos niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha perpetrado maltratos contra muchos de ellos. EFE

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