La relatora Irene Khan: Gaza es el conflicto más letal de la historia para el periodismo

Ginebra, 15 sep (EFE).- La guerra de Gaza se ha convertido en la más letal de la historia para los periodistas y el número de profesionales asesinados (al menos 252) supera a la suma de los registrados en las dos contiendas mundiales y los conflictos en Vietnam, la ex Yugoslavia y Afganistán, aseguró este lunes la relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan.

«Muchos de esos 252 periodistas fueron deliberadamente señalados y asesinados por el trabajo que realizaban sobre el terreno al exponer las atrocidades, los crímenes y el genocidio», denunció la abogada de derechos humanos.

Khan, antigua secretaria general de la ONG Amnistía Internacional, aseguró que Israel ha desarrollado una estrategia «consistente primero en deslegitimar y desacreditar a periodistas, tras lo cual se inician campañas de difamación acusándoles de ser terroristas o simpatizantes, para luego ser asesinados».

«El modo en que los periodistas son asesinados, silenciados y asesinados constituye un encubrimiento del genocidio», agregó la relatora en una rueda de prensa donde también participó su homóloga para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.

Khan criticó a las autoridades israelíes por no haber permitido nunca la investigación independiente de asesinatos de periodistas en los Territorios Palestinos y subrayó que hay casos que se remontan a hace dos décadas que siguen sin poder ser estudiados a nivel internacional.

También lamentó que Israel siga sin permitir el acceso a Gaza de periodistas internacionales, lo que en su opinión «daría cierto grado de protección a los periodistas locales que trabajan allí solos y, por supuesto, ayudaría a detener los asesinatos».

«No recuerdo otra situación en la que un Estado miembro de la ONU haya negado el acceso a medios internacionales independientes para cubrir un conflicto, unas atrocidades, un genocidio en curso», subrayó. EFE

